Insurgency: Sandstorm får oppgradering av PS5- og Xbox-serien

For over to år siden rapporterte vi om nyheten om at Insurgency: Sandstorm endelig ville få konsolldebut på PS4 og Xbox One. Det endte med å skje i slutten av 2021 på grunn av en rekke forsinkelser som hindret det i å komme tidligere. Nå, i begynnelsen av 2024, får skytespillet endelig også støtte for PS5 og Xbox Series X/S.

Skytespillet er forbedret for den nyeste konsollgenerasjonen, med støtte for 4K-grafikk og 60FPS-spill. Vi blir fortalt at PS5 og Xbox Series X vil få 4K-støtte, mens Xbox Series S vil være begrenset til 1080p. Når det gjelder hvordan denne oppgraderingen vil gi disse visuelle forbedringene, vil HD-teksturpakken for tittelen automatisk bli aktivert på moderne systemer.

Ellers vil denne oppgraderingen dra nytte av de moderne konsollenes SSD-er, noe som forbedrer ytelsen til skytespillet, mens PS5-spillere også får tilgang til haptiske og adaptive funksjoner gjennom DualSense-kontrolleren.

Til slutt støttes cross-gen i tittelen, noe som betyr at PS5/Xbox Series-spillere fortsatt kan spille sammen med PS4- og Xbox One-spillere, samtidig som alle som eide spillet på forrige generasjons systemer får oppgraderingen til dagens generasjon helt gratis og beholder alle tidligere kjøpte DLC-er.