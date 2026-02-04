Intel er ikke ute av GPU-spillet, ifølge administrerende direktør

HQ

Datamaskin-GPUer er i ferd med å bli noe av et farlig spill. Med RAM-prisøkninger som rammer alle hardt, ville vi kanskje ikke blitt overrasket over å se Intel, som tidligere har laget noen mystiske GPUer, trekke seg ut av denne konkurransen. Imidlertid er en plan på plass, ifølge selskapets administrerende direktør.

I en tale på Cisco AI-toppmøtet (via Wccftech) sa Intels Lip-Bu Tan at selskapet fortsatt jobber med GPUer, og vil gjøre det i overskuelig fremtid. Tan sa også at han "nettopp har ansatt sjefsarkitekten for GPU, og han er veldig god. Jeg er veldig glad for at han ble med meg."

Sammenlignet med Nvidia og AMD er Intel en ganske ung hest i GPU-kappløpet. Men for hver iterasjon har de lært og vokst, og Xe3 Celestial iGPU-er fikk ros over hele linjen. Vi må se om denne spirende unge GPU-linjen kan overleve den kommende stormen som snart kommer til PC-markedene.