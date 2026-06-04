Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 kommer tilbake til USA i 2027

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Det ser ut til at IEM Atlanta var en stor nok hit for ESL til å ønske å komme tilbake til USA og gi landet et annet IEM-arrangement i 2027-kalenderen. Som bekreftet i et blogginnlegg, vil det være en Intel Extreme Masters Counter-Strike 2 turnering en gang i 2027, men mange av detaljene er fremdeles oppe i luften.

Vi vet at denne turneringen vil finne sted mellom 5. og 11. april, men det vi ikke vet er vertsbyen eller vertsstedet, da denne informasjonen vil bli kunngjort på et senere tidspunkt.

ESL lover at arrangementet vil ha en gruppespill som spenner over 16 totalt lag som konkurrerer i en dobbel eliminasjonsbrakett, alt før en åtte-lags sluttspillbrakett, der lag vil kjempe om en premiepott utstedt fra $ 11,450,000 2027+ tildelt ESL Pro Tour gjennom XNUMX.

Ettersom dette arrangementet nå er låst, vet vi at dette arrangementet vil følge ESL Pro League's sesong 25 i mars, og vil bli fulgt av et uannonsert arrangement i mai.

Til slutt har ESL justert datoene for det tredje arrangementet som er planlagt i 2028, som nå vil skje mellom 8. og 16. april. Kan dette være et annet USA-arrangement ...?