Intel har gjort lastetiden i spill betydelig kortere

HQ

Intel har lansert en ny Precompiled Shaders-teknologi, "som bidrar til å redusere innlastings-/oppstartstider i spill, reduserer hakking ved første oppstart og tilbyr en automatisk oppdateringsprosess for shaderbuffer", som rapportert av WCCFtech og Muropaketti. Denne funksjonen er nå tilgjengelig for Intel Arc Discrete & Integrated GPUer i 13 populære spill.

Tradisjonelt sett kompilerer spill bare shaders på brukerens egen datamaskin, noe som kan ta tid og forårsake hakking. Intels løsning gjør arbeidet på forhånd (i skyen). Disse forhåndskompilerte shaderne lastes ned til brukerens datamaskin i bakgrunnen, og spillet bruker dem ved oppstart.

Intel har delt ytelsestall for sine grafikkort som Arc B580 og de integrerte Xe2- og Xe3-brikkene. I gjennomsnitt er lastetiden angivelig 2-3 ganger raskere, men noen ganger til og med mye mer enn det. God of War Ragnarök, for eksempel, lastes inn opptil 37 ganger raskere enn uten forhåndskompilerte shaders, ifølge Intel.

Funksjonen er deaktivert som standard, så du må aktivere den manuelt i Intels programvare. Åpne Intel Graphics Software og gå til Graphics, deretter 3D Rendering, deretter Precompiled Shaders og slå på alternativet.

Og til slutt, her er spillene som for øyeblikket støttes av denne nye funksjonen.



Black Myth: Wukong



Borderlands 4



Call of Duty: Black Ops 6



Call of Duty: Black Ops 7



Cyberpunk 2077



God of War Ragnarök



Gotham Knights



Hogwarts Legacy



NBA 2K26



Starfield



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl



The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered



The Outer Worlds 2

