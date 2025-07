Intel kan bli tvunget til å avslutte sin nye produksjonsprosess for halvlederbrikker

HQ

Det har stormet rundt Intel de siste årene, et selskap som har gått med tap og sagt opp tusenvis av ansatte det siste året. De har også investert i omorganisering av selskapet, og det kan se enda mørkere ut i fremtiden. Satsingen på 14A-produksjonsprosessen står i fare for å mislykkes, med mindre en stor forbruker hjelper til med finansieringen. Dette kan være et statlig organ eller et stort internasjonalt selskap. Her er hva Intel sa om situasjonen (via Tom's Hardware) under en resultatgjennomgang:

"Hvis vi ikke klarer å sikre en betydelig ekstern kunde og oppfylle viktige kundemilepæler for Intel 14A, står vi overfor utsiktene til at det ikke vil være økonomisk å utvikle og produsere Intel 14A og etterfølgende ledende noder på en fremadgående basis."

Hvis denne satsingen mislykkes, er det en risiko for at selskapet vil selge prosessorproduksjonsdivisjonen sin etter 2030. Det vil i så fall bety at de ikke lenger vil produsere disse selv. Hva selskapet vil fokusere på, er fortsatt uklart. Skulle det dukke opp nok forbrukere og investorer, har Intel planer om å fortsette å utvikle konkurransedyktige prosessorer også etter 2030.