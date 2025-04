Intel sier opp 22 000 ansatte i dag, 20 % av hele arbeidsstyrken

HQ

Det er muligens den mest ødeleggende nyheten vi kunne rapportere i dag, og også den klareste indikasjonen på hvordan AI vil påvirke teknologibransjen. Bloomberg har nettopp rapportert om Intels planer om å si opp 22 000 ansatte, omtrent 20 % av den globale arbeidsstyrken.

22 000 mennesker i ett slag, ifølge Bloombergs rapport, som skal forsvinne i en storstilt operasjon for å kutte selskapets kostnader med 10 milliarder dollar og revurdere driftsstrukturen fullstendig. En av de første beslutningene til den nye konsernsjefen, Lip-Bu Tan, som allerede tok til orde for dette tiltaket og delegering av arbeid til kunstig intelligens, til tross for at denne massive bølgen av oppsigelser har blitt beskrevet som en reduksjon av byråkratisk ineffektivitet.

I forrige måned rapporterte nyhetsbyrået Reuters at Tan vurderte betydelige endringer i produksjonsmetodene for chip og AI-strategier, med kutt i staben for å håndtere det Tan beskrev som "et tregt og oppblåst mellomledersjikt". Kort tid etter utnevnelsen sa han til de ansatte på et allmøte at selskapet vil måtte ta "tøffe beslutninger".

Våre tanker går til de titusenvis av menneskene som har mistet jobben i dag, og det skaper også en mørk presedens i og med at vi helt sikkert vil se flere "oppsigelser" i teknologisektoren nå som kunstig intelligens er i ferd med å bli en sentral del av arbeidsflyten i stor skala.