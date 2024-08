Intel valgte å ikke kjøpe aksjer i OpenAI

HQ

I 2017 og 2018 forhandlet Intel med OpenAI om å kjøpe aksjer i selskapet. På den tiden var AI fortsatt ikke like tilgjengelig for offentligheten som i dag. Slik beskriver Reuters diskusjonene mellom de involverte partene :

"Over flere måneder i 2017 og 2018 diskuterte ledere i de to selskapene ulike alternativer, inkludert Intel som kjøpte en eierandel på 15% for 1 milliard dollar i kontanter, sa tre av personene. De diskuterte også at Intel skulle ta ytterligere 15 % av aksjene i OpenAI hvis de produserte maskinvare for oppstarten til kostpris, sa to av personene."

DaværendeIntel -sjef Bob Swan trodde ikke at teknologien ville være klar for offentligheten og være lønnsom. Det førte til at denne avtalen aldri ble noe av. Dette er sannsynligvis noe selskapet angrer på. Dessverre har Intel fått økonomiske problemer i 2024 og kutter ned på både ansatte og produkter. De ligger også etter konkurrentene sine innen kunstig intelligens, men prøver å ta igjen forspranget.

