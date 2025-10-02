nyheter
Intels aksjer skyter i været når AMD flørter med en spillendrende avtale
Den tidligere CPU-giganten kan komme til å bruke noe av sin produksjonskapasitet til å bygge komponenter for hovedkonkurrenten.
HQ
I lang tid var Intel det opplagte valget av prosessor når man skulle kjøpe en PC, men for rundt ti år siden begynte pendelen å svinge mot AMD, og det gikk raskere og raskere. I dag har Intel tapt store markedsandeler, og prosessorene deres blir ofte kritisert for ikke å henge helt med.
Nå viser en rapport fra CNBC hvordan prosessorlandskapet har endret seg, da det viser seg at Intel for tiden forhandler med AMD om å produsere sistnevntes prosessorer. At den gamle giganten skal produsere sin argeste konkurrents produkter, er unektelig noe som var vanskelig å forutsi for bare fem år siden, men det er slik det kan vise seg.
Nyheten ble godt mottatt av markedet, og Intels aksjekurs steg med 7 % som følge av denne avsløringen.