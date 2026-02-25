Inter-manager Chivu skuffet, men "kan ikke klandre spillerne mine, de ga absolutt alt"

HQ

Cristian Chivu, Inter Milans manager, snakket om sin skuffelse etter det sjokkerende uttåket fra Champions League av det norske laget Bodø/Glimt, som tapte to kamper på rad og endte opp med 5-2 sammenlagt etter de to kampene i utslagsrundene.

"Vi møtte et veldig godt organisert lag, med ti mann bak ballen, og jo lenger vi ikke klarte å score, jo mer selvsikre ble de", sier han, og forteller at spillerne hans ga absolutt alt. Inter dominerte faktisk ballbesittelsen, 70 %, og skjøt 33 ganger, men bare 6 på mål, mens Bodo/Glimt utnyttet sine få sjanser godt: 7 skudd, 5 på mål, 2 mål.

"Det er mye skuffelse fordi vi virkelig ønsket å gå videre, men vi møtte et lag som var organisert, målbevisst og fullt av energi, og de fortjente å gå videre".

Inter vil nå rette oppmerksomheten mot Serie A, der de har ti poengs forsprang på forfølgeren AC Milan. Å vinne ligaen i sin første sesong vil være en stor prestasjon for 40 år gamle Chivu, men smerten ved å ryke ut av Champions League (fjorårets finalist kom seg ikke til åttedelsfinalene) vil ikke bli glemt så lett.