Inter Miami avslører sitt nye stadion, kalt Nu Stadium, med kapasitet og åpningsdato

Inter Miami har offentliggjort navnet på sitt nye stadion, som åpner om en måned, den 4. april, til en kamp mellom Inter Miami og Austin. Stadionet, som tidligere var kjent som Miami Freedom Park, og som ble påbegynt bygget i 2023, nær Miami International Airpot, vil få navnet Nu Stadium, etter et samarbeid med den brasilianske banken Nubank.

Stadionet vil ha en kapasitet på 26 700 seter og vil ha den største parkeringsplassen på noe MLS-stadion. Stadionet vil også være vertskap for konserter, bedriftsarrangementer og private arrangementer, og det vil til og med ha en premiumlounge der 770 personer kan se spillerne gjennom en glasstunnel når de beveger seg fra garderoben til banen.

"Nu Stadium blir hjemmet til Inter Miami-familien og et sted som vil minne alle som besøker det, om friheten til å drømme", sier David Beckham, medeier i klubben. Samarbeidet med Nubank innebærer også at de offisielle draktene vil bære bankens logo.

Inter Miami spiller sine siste kamper på Chase Stadium i Fort Lauderdale denne måneden, før de flytter til dette nyere fotballstadionet, en av de største "fotball"-investeringene i landet, for de nåværende mesterne i Major Soccer League.