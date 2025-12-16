Inter Miami finner erstatning for Busquets og Alba i en annen LaLiga-veteran (Real Madrid, Sevilla, Atleti)

HQ

Etter å ha vunnet MLS for første gang, forbereder Inter Miami troppen for neste sesong, som blir den siste hele med den nåværende kalenderen. Klubben må kompensere for tapene av Sergio Busquets og Jordi Alba, som har trukket seg fra profesjonell fotball rett etter å ha vunnet tittelen.

For å bruke den ledige plassen til en internasjonal spiller, har Inter Miami plukket en annen LaLiga-veteran. Sergio Reguilón har sluttet seg til Inter Miami CF som en fri agent, etter at kontrakten hans med Tottenham Hotspur ble avsluttet i 2024/25-sesongen. Den 29 år gamle forsvarsspilleren, som er et produkt av Real Madrids akademi, fikk noen få kamper for Real Madrids førstelag i 2018, men fant større suksess i Sevilla, der han vant UEFA Europa League og ble tatt ut i sesongens tropp.

Deretter flyttet han til Tottenham Hotspure og tilbrakte noen år på lån i Atlético de Madrid, Manchester United og Brentford, før han fikk denne nye jobben i Inter Miami, som knytter ham til MLS-klubben frem til desember 2027.

"Det er et veldig ambisiøst prosjekt, en vinnerklubb som gjør ting på riktig måte, og det var det som tiltrakk meg: å komme hit for å fortsette å vinne og konkurrere", sier Reguilón. "Målet mitt er å fortsette å vinne, gå etter trofeene vi mangler, og vinne alt her."