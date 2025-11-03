Inter Miami taper andre playoff-kamp, avgjøres i kamp 3 i helgen

HQ

Major League Soccer-sluttspillet er nødt til å fortsette inn i den avgjørende kamp 3 for de fleste lagene i Eastern Conference, bortsett fra Philadelphia Union, som slo Chicago Fire 3-0 i kamp 2, etter å ha vunnet den forrige kampen etter straffesparkkonkurranse. Resten, inkludert Inter Miami, må imidlertid vente til neste helg for å vite om de når konferansesemifinaler i MLS-sluttspillet.

Inter Miami, laget med Leo Messi, og med Barça-legendene Jordi Alba og Sergio Busquets som er i ferd med å legge opp, vant 3-1 i den første kampen mot Nashville, men tapte den andre kampen 2-1 på søndag. Dette betyr at ettersom sluttspillet spilles best av tre kamper, vil vinneren bli kåret neste lørdag 8. november kl. 18.00 i Miami, med hjemmebanefordel på grunn av det gode resultatet i den ordinære sesongen.

Dette er alle MLS-kampene neste helg:



Charlotte mot New York City: Fredag 7. november kl. 18.00 norsk tid



Cincinnati mot Columbus: Lørdag 8. november kl. 18:00 CET



Inter Miami mot Nashville: Lørdag 8. november kl. 18:00 CET



Minnesota mot Seattle Sounders: Lørdag 8. november kl. 18:00 CET



San Diego FC mot Portland: Søndag 9. november kl. 18:00 CET



Før det gjenstår en runde 2-kamp mellom Seattle Sounders og Minnesota tirsdag morgen. Minnesota leder, og vil møte San Diego eller Portland i Conference-semifinalen. Den andre kampen i Western Conference spilles mellom Los Angeles FC og Vancouver WhiteCups.