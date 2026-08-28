Inter Miami utnevner ny trener – har ikke vunnet noen av de fem siste kampene

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Cristian González, også kjent som Kily González, er utnevnt til trener for MLS-laget Inter Miami. Han erstatter Guillermo Hoyos, som kun ble utnevnt som midlertidig trener etter at den forrige treneren, Javier Mascherano – som førte laget til sin første MLS-tittel – trakk seg av personlige årsaker.

González, en 52 år gammel argentiner fra Rosario, spilte tidligere for Boca Juniors, Zaragoza, Valencia og Inter Milan, og avsluttet karrieren der han startet, nemlig i Rosario Central. Som trener har han også ledet Rosario Central, samt Unión og Platense; Inter Miami er hans første lag som trener utenfor Argentina, og han vil kunne regne med Leo Messi, som nylig kom tilbake på banen etter farens død.

Til tross for den nylige signeringen av Casemiro har skuffende resultater i MLS ført til at de ligger på andreplass i Eastern Conference, 10 poeng bak Nashville, etter å ha tapt fire av de fem siste kampene, og de er også slått ut av Leagues Cup.