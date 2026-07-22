Inter Miami utvider sin liste over fotballlegender med Casemiro, som skal spille sammen med Messi

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Inter Miami har fått enda en stjerne i troppen: den brasilianske midtbanespilleren Casemiro, som avsluttet sin tid i Manchester United til tross for at fansen ropte at han skulle bli «ett år til, vil trolig avslutte karrieren sin i Inter Miami, da 34-åringen har signert en ettårskontrakt, med mulighet for to ekstra år, med de nåværende MLS-mesterne.

«Midtbanespilleren, som har vunnet UEFA Champions League fem ganger, kommer til klubben som fri agent og vil være under kontrakt frem til slutten av MLS Sprint-sesongen 2027, med en forlengelsesopsjon frem til juni 2029», opplyste klubben i dag. Siden Inter Miami hentet Casemiro fra LA Galaxy gjennom «Discover Priority», vil laget fra Los Angeles motta kompensasjon.

«Det som motiverer meg mest – og jeg tror dette gjelder for alle spillere – er å vinne og fortsette å utvikle meg. Prosjektet klubben presenterte for meg, sammen med innsatsen alle har lagt ned for å få meg hit, betyr mye for meg», sa Casemiro, som er best kjent for de ni årene han tilbrakte i Real Madrid, hvor han vant fem Champions League-titler... og som nå skal spille sammen med Barça-legendene Leo Messi og Luis Suárez.

Til tross for noen ujevne år i United, hvor han kom i 2022, da noen stilte spørsmål ved formen hans, forbedret han seg forrige sesong og var en del av den brasilianske troppen i VM, hvor han scoret ett mål og leverte en målgivende pasning.