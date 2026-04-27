Inter Miamis nye stadion brakte uflaks: Fortsatt uten seier etter tre kamper

Leo Messis Inter Miami åpnet et nytt stadion tidligere denne måneden, den 4. april. Det nye stadionet, kalt Nu Stadium, erstatter Chase Stadium med en større kapasitet, 26 700 seter, og ligger strategisk plassert i nærheten av Miami International Airport. Det ser imidlertid ut til at Inter Miami bruker tid på å bli vant til det nye hjemmet, ettersom de ennå ikke har vunnet en kamp etter tre kamper.

Siden stadion åpnet for første gang 4. april har Inter Miami spilt tre uavgjortkamper, 2-2 mot Austin, 2-2 mot New York Red Bulls og 1-1 mot New England. De har hatt mer hell som gjest, og har vunnet 3-2 over New York City, 3-2 over Colorado og 2-0 over Real Salt Lake den siste måneden.

Inter Miamis neste kamp på sitt nye hjemsted er neste lørdag 2. mai, et derby mot Orlando City. Den ujevne sesongstarten har ført til at Inter Miami ligger på andreplass i Eastern Conference i MLS, med 19 av de 30 første poengene.