Inter Milan tapte igjen for Bodø/Glimt, det andre norske laget som kvalifiserer seg til åttedelsfinalene i Champions League

HQ

Champions League-kampene tirsdag 24. februar gikk som forventet med tanke på resultatene fra forrige uke ... inkludert en sjokkerende eliminering av fjorårets finalist Inter Milan, som ble slått av den norske klubben Bodø/Glimt.

Den gule klubben har skrevet historie ved å være det andre norske laget som når åttedelsfinalene i Champions League... og ved å slå Inter Milan TO ganger: 3-1 hjemme i det første oppgjøret, 1-2 borte i det andre oppgjøret, et samlet resultat på 5-2.

Bodos neste rival kan bli Sporting eller Manchester City. Bare ett norsk lag nådde lenger enn Bodø/Glimt, Rosenborg i 1996/97-sesongen, som tapte mot Juventus i kvartfinalen.

Tidligere har Atlético de Madrid slått Club Brugge 4-1 i en spennende og jevn duell som til slutt ble avgjort... av en norsk spiller, Alexander Sorloth, som scoret hat-trick.

Newcastle brukte bare seks minutter på å score to mot Qarabag, og selv om kampen endte 3-2, er aggrefatet hele 9-3. Og Leverkusen spilte 0-0 mot Olympiakos, men den tyske klubben avanserer med 2-0-seieren fra forrige uke.

Onsdag må to andre italienske lag komme bakfra: Atalanta mot Dortmund (tre mål bak) og Juventus mot Galatasaray (to mål bak). PSG og Real Madrid møter Monaco og Benfica med ett måls forsprang.

Åttedelsfinalene i Champions League trekkes på fredag, og dette er de potensielle kampene i neste måned.



Monaco/Paris mot Barcelona eller Chelsea



Qarabag/Newcastle mot Barcelona eller Chelsea



Galatasaray/Juventus mot Liverpool eller Tottenham



Club Brugge/Atleti mot Liverpool eller Tottenham



Real Madrid/Benfica mot Sporting eller Manchester City



Bodo/Glimt/Inter mot Sporting eller Manchester City



Borussia Dortmund/Atalanta mot Arsenal eller Bayern



Olympiakos/Leverkusen mot Arsenal eller Bayern

