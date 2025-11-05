Inter og Milan kjøper San Siro stadion for 197 millioner euro, skal rives og bygges opp igjen

HQ

Nå er det offisielt: San Siro stadion vil forsvinne. Det ikoniske stadionet i Milano, som huser hjemmekamper for både AC Milan og Inter Milan, har blitt kjøpt til byen av begge klubbene for 197 millioner euro og skal rives for å bygge et nytt, mer moderne stadion, sammen med et byfornyelsesprosjekt for distriktet.

Det nye stadionet vil ha 71 500 sitteplasser (4 000 færre enn det nåværende stadionet), koste 1,3 milliarder euro, og vil bli tegnet av Foster + Partners, arkitektfirmaet til Norman Foster, som også sto bak renoveringen av Wembley Stadium i 2007 og Lusail Stadium i Qatar.

"Stadionet vil oppfylle de høyeste internasjonale standarder og er bestemt til å bli et nytt arkitektonisk ikon for Milano by", sier klubbene. Til tross for at stadion er et ikon, har den forfalt med årene, og den oppfylte ikke UEFA-standardene for EM 2032, som skal arrangeres i Italia og Tyrkia.

Det nye stadionet forventes å være ferdigstilt rundt 2031, og arbeidene forventes å starte i 2027, mens det endelige designet vil bli godkjent i første halvdel av 2026. Stadionet vil fortsette å være i drift denne sesongen, og det vil være vertskap for åpningsseremonien for de olympiske vinterlekene i 2026.

Ingen offisiell design har blitt offentliggjort, selv om noen sprø ideer har blitt delt tidligere... Er du trist over rivingen av San Siro?