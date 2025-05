Inter slår til sist i minneverdig 4-3 Champions League semifinale mot Barcelona

HQ

Champions League semifinalen mellom Inter Milan og FC Barcelona vil bli husket for ettertiden: 3-3 i det første oppgjøret på Montjuic, 3-3 etter 90 minutter på San Siro... og et siste mål for det italienske laget på overtid, som eliminerte Barcelona, som hadde vært favoritter til tittelen siden ligafasen.

Det ble en spennende kamp fra start: Inter slo til først ved Lautaro Martínez etter 21 minutter, etterfulgt av et straffespark av Cubarsí over Martínez, scoret av Çalhanoğlu. I løpet av det aller meste av andre omgang viste Barça imidlertid styrke selv med to mål imot og snudde raskt kampen på hodet: Eric García, Dani Olmo og til slutt Raphinha, turneringens toppscorer, i det 87. minutt, og ledet dermed knockoutkampen for første gang.

Hansi Flick og hans lag så seg allerede i Champions League-finalen for første gang på ti år, så de tok foten av gasspedalen. Ikke Lamine Yamal, som var den beste Barça-spilleren, og hadde en klar mulighet til å score 2-4 med et skudd som traff stolpen... og ett minutt senere scoret Francesco Acerbi utligningen etter en feil av Eric García og Ronald Araújo.

Forlengelsestiden ble intens, begge lag skapte gode sjanser og Inters keeper Yann Sommer gjorde flere mirakuløse redninger, men det eneste skuddet som gikk over målstreken var Davide Frattesi i det 99. minutt. Med 20 minutter igjen hadde Barça fortsatt mange sjanser, men Inter holdt stand under kraftig regnvær (fra skyene og fra Lamine) og sendte Barcelona ut av Champions League, akkurat som de gjorde i 2010, forrige gang de vant europacupen.