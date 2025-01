Intergalactic etterlater Astro Bot-skaperne med stjernestatus

HQ

2024 Game Awards etterlot ingen mangel på kjevefallende kunngjøringer, men en avsløring stjal virkelig showet: Naughty Dogs kommende spill, Intergalactic: The Heretic Prophet. Etter hvert som forventningene til denne dristige nye IP-en øker, kunne ikke engang skaperne av Astro Bot, det prisbelønte Team Asobi, skjule sin begeistring. I et nylig intervju med Famitsu innrømmet medlemmer av studioet at de gikk fra å være utviklere til fans i løpet av minutter etter å ha sett avsløringen, og kalte prosjektet "perfekt for PlayStation-fremtiden".

Team Asobis direktør, Nicolas Doucet, fortalte at teamet hans, som nettopp hadde vunnet Game of the Year, var forundret over arbeidet til sine kolleger i PlayStation Studio. Andre viktige teammedlemmer var av samme oppfatning, og fremhevet kameratskapet mellom studioene. Hiroaki Yatoku, sjefsdesigner, bemerket at Naughty Dog-teamet entusiastisk feiret Team Asobis seier på gallaen, noe som understreket samarbeidsånden som har blitt et kjennetegn ved PlayStation Studios.

Selv om detaljene om Intergalactic fortsatt er hemmeligholdt, er begeistringen til å ta og føle på. Neil Druckmann, Naughty Dogs co-president, hintet om at denne nye serien er deres mest ambisiøse hittil, og ga fansen løfter om en uforutsigbar og banebrytende opplevelse.

Hva er dine forhåpninger for Intergalactic: The Heretic Prophet? Kan dette være Naughty Dogs neste The Last of Us-fenomen?