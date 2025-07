Intergalactic: The Heretic Prophet har allerede et Lego-sett

HQ

Til tross for at spillet ikke engang er ute ennå, eller i nærheten av det, ser det ut til at hypen for Naughty Dogs Intergalactic: The Heretic Prophet allerede er ekte. Nylig dukket det opp dokumenter for Lego-byggingen av 984 Tempest NDX, AKA det retro futuristiske skipet vi ser i Intergalactic: The Heretic Prophet, på nettet.

Neil Druckmann fikk vind av disse dokumentene, og kontaktet umiddelbart Lego-skaperen 2Bricks for å få tak i et av disse skipene. Som Push Square oppdaget, endte Druckmann opp med å få bygget levert av 2Bricks, og plasserte det på skrivebordet hjemme hos seg selv.

Bygget krever 1349 brikker for å bli ferdig, og kan koste opp til rundt 140 dollar hvis du ikke har mye ekstra Lego liggende. Likevel, hvis du vil fly rundt ditt eget miniskip mens du venter på at spillversjonen skal komme når Intergalactic: The Heretic Prophet lanseres, kan det være lurt å ta en titt.

Intergalactic: The Heretic Prophet er under utvikling for PS5.

