Intergalactic: The Heretic Prophet komponister vinner gull

Trent Reznor og Atticus Ross har slått an en høy tone, og tok hjem Golden Globe for beste originale filmmusikk. Prisen, som anerkjenner deres arbeid på Luca Guadagninos Challengers, legger til buzz skapt av Naughty Dog's Intergalactic: The Heretic Prophetsom stjal showet på The Game Awards i desember i fjor.

Mens bransjen feirer Golden Globe-seieren, gjør paret seg klare for sitt neste ambisiøse prosjekt: Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dogs etterlengtede PS5-epos. Med sin mørke, romfarende fortelling og hint av skrekk, virker spillet skreddersydd for Reznors og Ross' industrielle rockekspertise.

Nå, med Intergalactic planlagt for utgivelse i 2027, er vi ivrige etter å høre hvordan deres hjemsøkende lydlandskap vil forbedre dette dristige eventyret ut i kosmos. Gleder du deg til å høre musikken deres komme til live i Intergalactic: The Heretic Prophet?