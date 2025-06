Internasjonale ledere er splittet over USAs angrep på Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . USAs nylige angrep på iranske atomanlegg har utløst en bølge av motstridende reaksjoner verden over. Israel hyllet beslutningen som et dristig skritt i retning global sikkerhet, mens Iran fordømte den som et brudd på folkeretten.



Dette kan interessere deg: USA går inn i konflikten mellom Israel og Iran.



I mellomtiden har vestlige ledere uttrykt bekymring over den økende spenningen og oppfordret til dialog og nedtrapping. Land over hele Europa og resten av verden har gitt uttrykk for ulike reaksjoner verden over. Nedenfor følger noen reaksjoner fra internasjonale ledere.