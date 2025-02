Internasjonale ledere reagerer på det tyske valgresultatet

HQ

Valget i Tyskland markerte et vendepunkt, da den konservative opposisjonsalliansen, ledet av Friedrich Merz, gikk seirende ut av valget og la grunnlaget for en ny regjering. Resultatet var et slag mot forbundskansler Olaf Scholz' sosialdemokrater, mens det høyreekstreme Alternativ for Tyskland gjorde sitt beste valg noensinne og kom på andreplass.

Merz, som er kjent for sin næringslivsvennlige holdning og tradisjonelle konservative politikk, vil nå stå overfor utfordringen med å danne en stabil koalisjon. Seieren signaliserer et potensielt skifte i Tysklands tilnærming til både innenrikspolitikk og EU-saker, med forventninger om en tøffere holdning til innvandring og et sterkere fokus på økonomisk konkurranseevne.

Samtidig som Tyskland forbereder seg på et politisk skifte, følger det internasjonale samfunnet nøye med på hvordan den nye ledelsen vil forme landets politikk i viktige spørsmål som EU-samarbeid, forsvarsutgifter og økonomiske reformer. Her er noen av de internasjonale ledernes svar :