Internasjonale ledere reagerer på Marine Le Pens domfellelse

HQ

Siste nytt om Frankrike . Dommen mot den franske ytre høyre-lederen Marine Le Pen for underslag har utløst sterke reaksjoner fra politikere i og utenfor Europa. Du kan lese om at Marine Le Pen er utestengt fra å stille til valg her.

Le Pen ble ilagt et femårig forbud mot å inneha offentlige verv, noe som setter en stopper for hennes forsøk på å bli fransk presidentkandidat i 2027. Mens hennes tilhengere fordømmer avgjørelsen som et politisk angrep, mener kritikerne at den gjenspeiler den pågående uthulingen av demokratiske prosesser i Europa.

Dommen har forsterket splittelsen på tvers av kontinentet, fra høyreekstreme som ser dommen som en fornærmelse mot folkeviljen, til venstreorienterte fraksjoner som vektlegger viktigheten av rettferdighet. Her er noen av reaksjonene fra internasjonale ledere: