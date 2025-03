Internasjonale ledere reagerer på Trump og Zelenskys kjeftkamp

HQ

Den dramatiske ordvekslingen mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskij og USAs president Donald Trump i Det ovale kontor har utløst en bølge av internasjonale reaksjoner, som avslører dype splittelser og standhaftige allianser i spørsmålet om krigen i Ukraina (via Reuters).

Mens europeiske ledere bekreftet sin støtte til Ukraina og understreket behovet for en rettferdig og varig fred, roste personer som Ungarns statsminister Viktor Orban Trumps holdning, og antydet at styrke fører til fred.

Kanadiske og australske ledere gjentok sitt urokkelige engasjement for Ukrainas suverenitet, mens russiske tjenestemenn benyttet seg av opptrinnet og fremstilte det som en ydmykelse for Zelenskij, noe som kastet bensin på det pågående geopolitiske bålet. Her er noen av de internasjonale ledernes reaksjoner på utvekslingen :