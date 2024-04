International Game Developers Association vil ha studiosjefer til å gjøre mer for å forhindre permitteringer

HQ

Det virker som om vi hver uke, eller noen ganger flere ganger i løpet av en uke, diskuterer et nytt antall permitteringer i spillbransjen. 2023 var et forferdelig år, og det ser ikke ut til at dette året kommer til å bli noe bedre.

Selskapene gjør alt de kan (bortsett fra å kvitte seg med lederbonuser, trekke fra høyere lønn osv.) for å øke fortjenestemarginene så mye som mulig på kvartalsbasis, og det ser ikke ut til at vi kommer til å se en slutt på permitteringene med det første, men International Game Developers Association har oppfordret studiolederne til å gjøre det bedre.

"Alvoret i denne situasjonen og dens innvirkning på bransjen kan ikke overdrives", skriver IGDA (via Eurogamer). Studioene oppfordres til å "iverksette bærekraftige tiltak i organisasjonen for å unngå unødvendige oppsigelser."

"For å fremme en motstandsdyktig og blomstrende bransje må studioene planlegge bedre for bærekraftig vekst og slutte å drive talenter bort fra sine egne selskaper og bransjen som helhet. Sammen kan vi navigere i de nåværende utfordringene som utviklere og bransjen som helhet står overfor, med motstandsdyktighet og empati, samtidig som vi bygger en bærekraftig fremtid for spill og alle som skaper dem."

I takt med at stadig flere jobber forsvinner, er det mange som frykter for fremtiden sin i spillbransjen. Hvor tror du ansvaret for dette ligger?