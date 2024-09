Internet Archive taper rettslig kamp mot store utgivere

HQ

For et par måneder siden rapporterte vi at mer enn en halv million bøker var i ferd med å bli slettet fra Internet Archive. På det tidspunktet kjempet Internet Archive en juridisk kamp for å prøve å beholde disse bøkene.

Retten har imidlertid gitt de store forlagene medhold i at National Emergency Library - en tjeneste som ga folk tilgang til millioner av bøker etter at bibliotekene stengte under covid-19 - i realiteten var piratkopiering.

Det så ut til at dommerne var enige, og nå vil Internet Archive ikke lenger kunne skanne og bevare hundretusener av bøker. Internett har støttet Internet Archive og hevdet at det er uforståelig at en tjeneste som bevarer informasjon, kan bli angrepet av utgivere, mens andre deler av Internett, som samler inn brukerdata for annonsører, får stå uberørt.

