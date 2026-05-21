Internett er i opprør etter at en 81 år gammel gamer-bestemor ble "SWATed"

GrammaCrackers, en 81 år gammel gamer, satt hjemme og streamet seg selv mens hun spilte Minecraft, akkurat som hun hadde gjort de siste 15 dagene. Målet hennes har vært å samle inn penger til kreftbehandling for sitt 17 år gamle barnebarn, og hun har også strømmet andre titler som Fortnite (med en viss suksess!), Rocket League og Roblox.

En edel og prisverdig sak i et land som ikke har universelle helsetjenester, men dessverre ble hun avbrutt på en uhøflig måte. En idiot som fulgte med på strømmingen hennes, syntes tydeligvis at det var en god idé å ødelegge for den 81 år gamle kvinnen og barnebarnet hennes som kjemper mot kreft. TheGamer rapporterer at hun ble utsatt for såkalt "swatting", noe som betyr at noen sendte politiet etter henne. Et tjuetalls politibiler, fem SWAT-kjøretøy, flere droner og et stort antall tungt bevæpnede politifolk raidet hjemmet hennes og brøt seg inn tidlig 19. mai.

Heldigvis gikk alt bra til slutt, og GrammaCracker er etter sigende allerede tilbake til strømming, men vi må nok en gang erkjenne at det dessverre finnes virkelig tragiske individer selv i spillverdenen.