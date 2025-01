Internettkjendiser og influencere skal kjøre Formel E-biler i et spesielt arrangement i Miami

HQ

Formel E ønsker å tiltrekke seg nye tilhengere ved å hyre inn internettkjendiser og influencere, deriblant Kun Agüero, til et spesielt arrangement i mars. Dette er et helt nytt arrangement for Formel E, en konkurranse som ble opprettet for bare ti år siden, og som bruker enseters biler, i likhet med Formel 1, men som alle er elektriske.

Det er en konkurranse som ble opprettet for å popularisere bruken av elbiler og vise frem fremskrittene. Faktisk er disse elbilene i stand til å akselerere raskere enn Formel 1-biler, fra 0 til 100 km/t på 1,82 sekunder. Siden 2020 har FIA gitt konkurransen status som mesterskap.

Ledelsen i Formel E fant ut at det var nesten to måneder mellom ePrix i Yeda og (14.-15. februar) og Miami (12.-13. april). De gjorde en dyd av nødvendigheten og opprettet Evo Sessions, som vil finne sted mellom 5. og 6. mars på Miami International Autodrome.

Totalt vil det være elleve influencere som skal gjennomgå et intensivt treningsprogram for å bli Formel E-førere. Hver av dem vil bli paret sammen med de 11 Formel E-teamene. Så langt har seks influencere blitt annonsert: influencer Brooklyn Beckham (sønn av David), eks-fotballspiller Sergio 'Kun' Agüero, Emily in Paris-skuespiller Lucien Laviscount, innholdsskaper Cleo Abram, influencer Vinnie Hacker og bilbyggeren Emelia Hartford. Til sammen har de 300 millioner følgere. En dokumentarfilm vil bli spilt inn bak kulissene.

<social>

</social>

Formel E ønsker å henvende seg til et yngre publikum, digitalt innfødte

Formel E-sjef Jeff Dodds forsvarer denne strategien med at seerne i Formel E vanligvis er digitalt innfødte, så "dette handler om å tilby litt underholdning og en fortelling bak kulissene, som forklarer hvordan det er å gå fra ingenting til å prøve å bli en sjåfør", som det står å lese i Motorsport.

"Langt fra å redusere sjåførenes troverdighet, det du kommer til å se er hvor elite disse sjåførene er når noen av disse skaperne prøver å forstå hvordan de skal kjøre bilen deres". Førere og influencere vil bytte på å sitte bak rattet, og Dodds forventer at det vil være 20 til 30 sekunders forskjell i rundetider sammenlignet med profesjonelle førere.

Evo-øktene vil bli sendt gratis på ulike mediekanaler, og det vil være et rent utstillingsarrangement, ikke sanksjonert av FIA. Eventuelle skader på bilene vil heller ikke bli regnet inn i teamenes sesongbudsjett.