Internettsensasjonen Jackie, den hvithodede havørnen, er død

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Jackie, en hvithodehavørn som hadde blitt en internettstjerne, er dessverre død. Ørnen ble brakt til Ojai Raptor Center i California, en rehabiliteringsorganisasjon, etter at hun ble angrepet av andre ørner. Underliggende helseproblemer førte til at Jackie led av hukommelsestap og vekttap.

Jackie, som ble klekket ut i 2012, ble ofte sett i Big Bear Valley i California, og dukket jevnlig opp på Big Bear Eagle Nest Cam sammen med partneren sin, Shadow. Paret hadde vært sammen siden 2018, ifølge nettstedet til Friends of Big Bear Valley.

«I løpet av de siste dagene fortsatte tilstanden hennes å forverres til tross for intensiv behandling og den felles innsatsen fra vårt veterinærteam og konsulterende spesialister. Teamet vårt er dypt berørt. Det har vært et ekstraordinært privilegium å ta vare på henne. Vi vet at denne nyheten vil berøre de mange tusen menneskene rundt om i verden som har fulgt hennes reise, håpet sammen med oss, bedt for henne og støttet de som har tatt seg av henne,» sa Ojai Raptor Center i en uttalelse (via BBC News).

Hvil i fred, Jackie.