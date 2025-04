Inters midtbanespiller Mkhitaryan avviser at laget hans "overfeiret" etter å ha vunnet det første oppgjøret mot Bayern

HQ

Bayern München tapte 1-2 hjemme mot Inter Milan forrige uke, et overraskende nederlag på Allianz Arena, samme stadion som skal huse finalen 31. mai. Men det var bare den første kampen, det er minst 90 minutter igjen å spille. Det var det som slo Harry Kane, som sa at Nerazzurri feiret "som om de vant kampen" i et intervju rett etter forrige ukes kamp, og la til at de er et farlig lag for enhver rival (via ESPN).

Ordene hans ble virale og nådde Henrikh Mkhitaryan, Inters midtbanespiller, som ble spurt på pressekonferansen på tirsdag om det ikke var "en massiv feiring". "Alle står fritt til å si hva de vil. Vi vet hva vi gjorde, vi vet at vi bare var glade etter den første kampen, det var ikke en massiv feiring", sa armeneren.

"Det er mange mennesker som snakker utenfor banen, utenfor klubben, og vi prøver å ikke høre eller lytte til noe av det."

På Bayerns egen pressekonferanse tirsdag sa Harry Kane faktisk at han sa det "i øyeblikket med følelsene etter kampen". "Jeg er sikker på at hvis vi vinner og går videre, vil det bli en feiring for oss. Det er fotball, det er hva det er."

Inter tar imot Bayern i kveld klokken 20:00 BST, 21:00 CEST. Med bare ett mål i differanse er utslagskampen fortsatt helt åpen, og alt kan skje, og Inter må ikke slappe av. Barcelona og Paris kan vitne om det.