Interstellar feirer 10-årsjubileum med en deluxe-utgave på Blu-ray

Det er 10 år siden Christopher Nolan ga oss sitt verk basert på håp og tro på menneskeheten med Interstellar, en science fiction-film der en gruppe astronautforskere leter etter et nytt hjem for vår art i forkant av at livet på jorden kollapser.

HQ

Filmen ble en brutal suksess verden over, særlig for sitt realistiske syn på vitenskapen bak rekoloniseringsprosjektet og solens eksoplaneter og sorte hull, samtidig som den tukler med romtidslovene som styrer universet, og nå presenteres en begrenset 10th Anniversary Collector's Edition på Blu-ray for å feire dette.

Utgaven inneholder Blu-ray- og 4K-versjonene på to plater, samt en tredje bonusplate med over to timer nytt innhold, inkludert dokumentarer, paneldiskusjoner, trailergalleri og mer. For øyeblikket er det ingen bekreftet utgivelsesdato, men du kan ta en titt på innholdet i Interstellar 10th Anniversary Collector's Edition i bildet nedenfor.