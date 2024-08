Interstellar kommer tilbake på kino i desember for IMAX-visninger

De siste dagene har det versert en del skremselspropaganda på internett, etter at det begynte å svirre rykter om at Paramount hadde ødelagt IMAX-kopiene til Interstellar, og at dette var grunnen til at IMAX-nyutgivelsen av filmen stadig ble forsinket. Heldigvis, som det ofte er tilfelle på internett i disse dager, var det bare falske nyheter.

For Paramount har bekreftet (gjennom Variety) at Interstellar kommer tilbake til kinoene senere i år, den 6. desember, for en IMAX-debut. Christopher Nolans sci-fi-epos kommer tilbake til kinoene som en 70mm IMAX-versjon, og at forsinkelsen ble gjort slik at IMAX-versjonen også kunne samsvare med lanseringen av hjemmeunderholdningsfilmen.

Skal du på kino i desember for å se Interstellar i all sin IMAX-herlighet?