Interstellar» var en viktig inspirasjonskilde for tidsdilatasjonsfunksjonen i «Exodus», sier narrativregissøren

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I Exodus er du ikke bare opptatt av fiendtlige romvesener, for lengst glemte forsvarssystemer og å bli fanget i et meteorregn når du flyr gjennom stjernene. Noen steder du besøker, og noen reiser du foretar, vil føre til at år forsvinner utenfor skjermen, ettersom tidsdilatasjonsmekanikken gjør seg gjeldende i spillets historie. Vi har sett noen sci-fi-spill leke med tidsknep før, men det virker som noe som ikke nødvendigvis passer inn i et spill.

For å takle utfordringene tidsutvidelsen kan medføre i Exodus, så narrativdirektøren på filmen «Interstellar», men også på alt som inngår i forberedelsene til en reise som kan ta minutter på en planet, men år hjemme på din egen verden. «Vi hentet mye inspirasjon fra ting som «Interstellar». Og noe av det vi innså, er at det ikke bare handler om selve reisen. Det er forberedelsene til reisen som blir så viktige. For du vet jo hvor kostbart det kommer til å bli,» fortalte Karpyshin oss i et eksklusivt intervju på Celsius 232.

«Vi må sørge for at de følelsesmessige konsekvensene av disse reisene er på plass før du drar. Og at du forstår hva det kommer til å koste deg. Derfor valgte vi en litt annen tilnærming enn vi først hadde tenkt. Du drar jo ikke på Exodus en hel haug med ganger i spillet. For hver gang du drar, er det en så betydningsfull begivenhet,» forklarte Karpyshin.

BioWare-veteranen og Star Wars-forfatteren la til at teamet hos Archetype Entertainment måtte justere fortellingen i « Exodus litt rundt denne mekanikken. Men sluttresultatet er noe Karpyshin gleder seg veldig til å se.

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for flere detaljer om « Exodus, «Star Wars: Knights of the Old Republic» og «Fate of the Old Republic»: