Intervju med Hexworks om fortiden, nåtiden og fremtiden til Lords of the Fallen: Suksessen med den første tittelen og forhåpninger til oppfølgeren

HQ

Å gå fra null til hundre på ett minutt. Det er litt av en følelse av progresjonen de gjorde i Hexworks-studioet under arbeidet med Lord of the Fallen (2023). Vi fikk nylig sjansen til å snakke med Hexworks' art director, Javier García Lajara, der han ga oss denne og andre tanker om det sjelelignende ARPG-et, som for tiden feirer ettårsjubileum, som du kan se i det fullstendige intervjuet nedenfor.

HQ

Først og fremst, et år senere, vurderte han hvordan spillets lansering skjedde, dets første suksess og vanskelighetene det møtte på forskjellige plattformer, samt den konstante rytmen av forbedringer i form av oppdateringer det har gjennomgått på bare 12 måneder.

"Ja, så i utgangspunktet nådde vi en million solgte eksemplarer på en måned, og etter det fortsatte vi å jobbe med flere oppdateringer av spillet, og innhold etter lanseringen i flere måneder, og vi er rundt halvannen million mer eller mindre, jeg har ikke de endelige tallene, men det burde være slik."

"Dessverre hadde vi ikke en perfekt lansering, hovedsakelig på PC, du vet PC-markedet er fullt av forskjellige spesifikasjoner, PC-datamaskiner for alle hjemme er helt forskjellige (...) så vi prøvde å fikse alle disse problemene etter lanseringen, og vi brukte flere måneder på å gjøre det. Jeg tror vi klarte det, og spillet er nå en helt ny opplevelse."

Og når vi ser mot horisonten, satte Garcia allerede honningen på leppene våre ved å snakke om Lords of the Fallen 2, og kunngjorde et av hovedpoengene: å utdype det doble verdenskonseptet som understøttet det første spillet, og gjenta det. La oss huske at i Lord of the Fallen er det to virkeligheter eller riker (Axiom og Threshold). Den ene er hovedverdenen, og den andre er den verdenen, bortenfor sløret og farligere, der de største farene venter på oss, og også de største belønningene. García Lajara fortalte oss i denne forbindelse :

"Ja, vi beholder ikke bare [det doble riket], vi forbedrer det, vi utnytter det vi gjør der. Så det er en oppfølger fra Lords of the Fallen, Jeg kan ikke si for mye om det. Epic er med på å finansiere prosjektet, og vi bruker selvfølgelig Unreal Engine 5". Og kunstmessig: "Det kommer ikke til å bli en revolusjon, det kommer til å bli en evolusjon av hovedsakelig Umbral, og selv om spillet vårt er mørkt og dystert og fullt av detaljer, vil vi åpne det litt mer, så la oss prøve å nå et bredere publikum, når vi snakker om kunst, så det er også et tett samarbeid med kunstregissøren vår, Alex Chaudret, en flott fyr, flott kunst."

Så hvis du gleder deg til neste Lords of the Fallen, vet du i det minste at Hexworks er veldig klar over hva som skiller dem fra andre titler i den mettede sjelelignende ARPG-sjangeren, og at de vil gå dypere inn i det i oppfølgeren.

For bare noen minutter siden ble det avslørt at den nåværende Lords of the Fallen kommer til å slippe en oppdatering på alle plattformer, og vil også bli forbedret på PS5 Pro.