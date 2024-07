Intervju om Diablo IV: Vessel of Hatred og den nye Spiritborn-klassen

HQ

Endelig har den største nye funksjonen i Diablo IVs første store utvidelse, Vessel of Hatred, blitt avslørt. Ikke bare markerer den seriens retur til jungelregionen Nahantu, men den vil også ønske den nye Spiritborn-klassen velkommen. Beskyttende krigere som henter sin styrke fra båndet til de dyremanifesterte Guardian Spirits, som hver og en har en spillestil og tilpasning når de kombineres med hverandre som vil bryte ny mark for Diablo IV spillere.

Og selv om du allerede kan lese våre inntrykk av Spiritborn-klassen og se våre egne nesten to timer med spilling som utforsker Nahantu, vil du ønske å gå et skritt videre og lese fra skaperne selv om når opprettelsen av Vessel of the Hatred og den nye klassen begynte, hvorfor disse dyrene ble valgt som Guardian Spirits, og hva spillere, både nye og veteraner, kan forvente av denne utvidelsen og denne klassen. Mediene som deltok på Blizzards invitasjon til å prøve ut det nye innholdet og den nye karakteren, satte seg derfor ned i en gruppesesjon med Stephen Stewart (Associate Class Designer), Bjorn Mikkelson (Game Designer Classes) og Eleni Rivera-Colon, Associate Narrative Designer, som svarte på alle disse spørsmålene.

La oss begynne med å snakke om hvordan og når utformingen av den nye Spiritborn-klassen begynte å ta form. "Flere år. Vi har jobbet med den i omtrent to år. Allerede da D4 kom ut, var vi langt inne i utviklingen av den."

Nahantu er ikke en ukjent region for eldre spillere av Diablo -serien, ettersom helten allerede besøkte Kurast i Diablo II. Spiritualistene er imidlertid en fraksjon som har blitt holdt i skyggen. "Det er et veldig lite samfunn", kommenterte Rivera-Colon. "De åndefødte er mennesker som kommer fra Nahantus land. De er direkte knyttet til det og har et kall til å være til, men man blir ikke født som utøver av kulturen. Man går gjennom et ritual som kalles Tåkens prøve. Og det er slik man blir spiritist."

En kultur som er basert på respekt for naturen og kampen for å beskytte den mot enhver trussel, og som er sementert på et fundament av mange opphav. "Når det gjelder kultur, har vi hentet inspirasjon fra mange forskjellige kulturer", forklarer Mikkelson. "Vi ønsket ikke å gjøre én spesifikk ting. Vi ønsket å bygge en kultur som var felles og føltes frisk."

Stewart fortsatte: "Hver av åndene er drevet av dyder og ideer, som påvirker en annen kampstil. Og det er slik den forholder seg til den kampkulturen."

Disse Guardian Spirits (Jaguar, Gorilla, Eagle og Centipede) representerer hver for seg fire veldig forskjellige visjoner for Spiritborn, men valget av dem fremfor andre dyr som skulle representeres i spillet gikk utover det å være "jungel" dyr. Og til og med at de ikke vil være de eneste det er.

"Når vi snakker om Spirit Guardians, er det mange av dem. Du kommer til å kunne oppleve dem. Det er ikke bare disse fire. Det er slik de blir presentert i Sanctuary." (...) "For de spesifikke dyrene var en stor del av det å gi en anstendig mengde variasjon i dyretyper, den slags ting."

I denne forbindelse ble vi spesielt fascinert av valget av tusenbeinet, som helt klart ikke er det første man tenker på når man tenker på en jungel. Men for utviklerne er dens tilstedeværelse mer enn tydelig :

"Vi ønsket å prøve å trekke inn nesten alle jungelmiljøene, fra baldakinen til bakken og den slags ting. Det ville vært veldig enkelt hvis vi snakket om noe bare for gift. Slangen er veldig åpenbar, men tusenbeinet er enda mer enn det. Koble det tilbake til bakken og insekter, men også fugler og primater. Å skape en eklektisk gruppe av ånder var noe vi prøvde å gjøre. Vi prøvde også å finne noe som kunne matche temaene. Jeg tror også det bidro til å skape et godt samhold da vi prøvde å sette sammen ferdighetene. Det ga oss et forankret sted å jobbe ut fra, der vi kunne si: Hva er aspektene ved dette individuelle dyret? Gorillaen kommer til å være en veldig offensiv, tung sak. Det ble så oversatt til hva som var kjerneferdigheten hans."

Når det gjelder ideen om å tilpasse bygg og kombinasjonen av Guardian Spirits, oppstod spørsmålet om hvordan et så bredt spekter av muligheter ville passe inn med de andre klassene i spillet, som er mye mer rigide i sin utforming.

"Diablo 4 er basert på ideen om den åpne verdenen og konseptet om at du skal møte andre spillere. Vi vil alltid at det skal være en fordel snarere enn en ulempe. Du vil se andre mennesker i Helltides eller i hendelsene som dukker opp. Jeg tror Spiritborn, du var inne på ideen om at den er veldig tilpasningsdyktig, og at den har synergi i selve klassen. Jeg tror du også vil se at hvis du begynner å se på gruppemekanikk og tilpasningsevne, kan det være en måte for deg å støtte en rogue eller en barbarian når dere gjør huler eller noe sammen, der du kanskje tar en mer defensiv rolle. Ikke nødvendigvis som en tank, fordi vi ikke akkurat gjør tankspesifikasjoner eller støtte eller helbredelse på den måten, men ideen kan være at hvis du føler at gruppen din mangler noe, har Spiritborn mye i settet sitt for å få det til å passe inn i en av rollene som gruppen kanskje trenger."

Med et slikt spekter av muligheter og et så variert design, hadde jeg selv et spørsmål om dette ville bety noen mer vidtrekkende endringer i utformingen av fiendene som vil dukke opp i Vessel of Hatred. Til det svarte Mikkelson :

"Inspirasjonen og kulturen i Nahantu er virkelig hentet fra det du kan oppleve i jungelen. Veldig lik Spiritborn. Fiendene her er nye fiender, akkurat som Spiritborn er bygget for jungelen. De er også knyttet til historien."

Om denne historien ga de dessverre ikke mange flere detaljer enn det som allerede er offentliggjort, men det er også en del av moroa å oppdage den selv når Vessel of the Hatred kommer på PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 og PlayStation 5 den 8. oktober.