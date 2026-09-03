Intervju på « Dragon Ball Xenoverse 3: Å gjenopplive Akira Toriyamas arv fra en fjern fremtid

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Under vår dekning av årets Gamescom fikk vi muligheten til å ta en grundig titt på et av de mest etterlengtede lisensierte spillene de siste årene, som – som vi nå vet – skal slippes neste år. Vi snakker om « Dragon Ball Xenoverse 3, og vi fikk en eksklusiv prat med spillets produsent, Masayuki Hirano, på Bandai Namcos stand på messen i Köln.

Her er hele intervjuet:

Den nye tidsrammen: 200 år inn i fremtiden

Gamereactor: Med Xenoverse 3 reiser vi i tid, 200 år inn i fremtiden. Hva vil du si at dette gir dere mulighet til å gjøre, både når det gjelder historien og kampsystemet?

Hirano: «Først og fremst selve fremtidssettingen. Toriyama-sensei skapte verdenen 200 år inn i fremtiden, så historien, karakterene, verdensbildet, verdenssettingen og mange andre elementer ble skapt av Toriyama-sensei.

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Det utspiller seg i fremtiden, 200 år frem i tid, men historien, karakterene og settingen i denne nye verdenen ble alle skapt av Toriyama-sensei. Så vi har mottatt disse elementene fra ham, og det er fantastisk at vi får lov til å bruke dette materialet til fordel for spillerne.»

GR: Hva kan vi forvente at denne nye, futuristiske rammen vil endre når det gjelder spillopplevelsen?

Hirano: «Vel, som Harukawa-sensei forklarte tidligere, spiller teknologien skapt av Harukawa-sensei – teknologien i denne nærfremtidige settingen – også en svært viktig rolle i dette spillet. Xenoverse-serien er et spill hvor du går inn i Dragon Ball-universet og skaper deg selv. Dette er et svært viktig tema for spillet, så jeg tror at XV1 og XV2 er laget for å ha et svært bredt spekter av tilpasningsmuligheter og måter å kjempe på, så jeg vil gjerne at du holder deg til din egen stil.»

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GR: Vi har sett at det handler om tilpasning denne gangen, med mange trær og stokker, sjeler og bånd, og alt du kan gjøre basert på de originale karakterene. Var det noe som spillerfellesskapet ba dere om å gjøre på bakgrunn av de to forrige spillene, eller noe dere selv ønsket å utforske kreativt – for at spillerne skulle få alle disse tilpasningsmulighetene og for å legge stor vekt på akkurat dette aspektet i spillet?

Hirano: «I utgangspunktet er måten spillerne spiller på basert på tilbakemeldingene fra spillerne, samt selve spillopplevelsen i spillene 1 og 2.

Jeg ville oppleve det selv, og jeg kunne se at det var mange måter å spille på. Vi bestemte oss for å lage det slik at vi kunne utvide mulighetene våre. Jeg tror vi bestemte oss for det mens vi så på alles innspill og spillestilen deres. Xenoverse er basert på en ny opplevelse av Dragon Ball, så vi prøvde å gjøre det så nytt som mulig. Vi prøvde også å legge til nye elementer. Vi mottar tilbakemeldinger, og vi kan også se hvordan spillerne spiller på så mange forskjellige måter.

Så i 1 og 2 ser vi tydelig hvilke retninger spillerne tar i spillet, hvordan de spiller, og vi ser at spillerne ønsker å spille på forskjellige måter, i tillegg til at de allerede spiller på så mange forskjellige måter. Så det er selvfølgelig en flott ting. Det er noe vi ønsker å gjøre mer av, og vi vil tilby flere forskjellige metoder for kamp og spill i 3.

På en måte, for å svare på spørsmålet ditt: Ja, selvfølgelig ser vi på hvordan spillerne spiller, men samtidig handler selve Xenoverse 3-serien om en helt ny og unik måte å spille på.

Så ja, vi legger inn det elementet i spillet.»

Er dette en for stor endring for erfarne spillere?

GR: Jeg har bare spilt i noen minutter, og det føltes for meg som om… frykter du at [hardcore]-spillere fra de to første spillene, som kanskje oppfattet spillet som et rent kampspill, kan bli avskrekket av at dette er litt mer rettet mot [et annet sjanger]?

Hva synes du om Beat Em Up-kategorien?

Hirano:Selvfølgelig har dette spillet et bredere spekter av kamper. Vi ønsket å gjøre spillet mer komplekst, så vi la til flere oppdrag. Noen ganger er det en én-mot-én-kamp, andre ganger er det en kamp mot flere fiender. Jeg tror det er mange som er interessert i dette spillet og ønsker å spille det.

Vi har gjennomført mange undersøkelser og fått tilbakemeldinger fra spillerne. Vi har allerede forberedt noen endringer og justeringer for å forbedre spillopplevelsen. Vi ønsker at spillerne skal spille Xenoverse over lengre tid mens de ser på andre spille. Jeg vil gjerne gjøre justeringer for å gjøre hver enkelt kamp mer interessant.

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Arven etter Akira Toriyama

GR: Du har selvfølgelig nevnt Toriyama-san tidligere. Vi elsket alle Toriyama-san og hans verk. Han gikk dessverre bort for to og et halvt år siden. Vi var heldige som fikk snakke med folk som sto ham nær, som Matsu-san, Ori-san, Torishima-san... Så hvordan føles det å jobbe med en så viktig arv for fansen? Kan vi forvente noen form for hyllest eller æresbevisning til Toriyama-san i denne vakre verdenen dere skaper?

Hirano: «Som jeg sa tidligere, er Toriyama-sensei en kunstner som er elsket av alle, og alle elsker verkene hans.

Det var en tragedie at han gikk bort for to og et halvt år siden, men jeg er glad for at det fortsatt finnes verk av folk som Matsu-san, Gol-san og Kurishima-san ved siden av Toriyama-sensei. Ja, det er etter hans død, så det er som en hilsen for å vise respekt for læreren.

Xenoverse er et prosjekt som vi, som Dragon Ball-fans, har ansvaret for. Jeg tror det er viktig å lage et spill som ikke endrer seg fra begynnelse til slutt. Jeg tror ikke det har endret seg i det hele tatt.

Som jeg sa tidligere, er det ikke slik at vi er et nytt tilskudd til teamet, men vi hadde allerede fremtidssettingen, teknologien og karakterene som Yuta-san skapte. Så vi måtte sørge for at vi kunne tilby dem til fansen og dele dem med dem. En annen ting er den fremtidige settingen, den fremtidige verdenen. Det er en verden som ingen har sett før.

Så på en måte er det ikke så mye som har endret seg fra før, fordi Xenoverse-serien i seg selv handler om oss, utviklerne, men også om å representere fansen av Toriyama-sensei og hans Dragon Ball. Så vår oppgave er å tilby spillerne det Toriyama-sensei har skapt. I den forstand har det alltid vært det samme.

Men det som er spesielt med [Xenoverse 3], er at i stedet for å legge til eller skape noe nytt utover det Toriyama-sensei allerede har skapt, slik vi har gjort tidligere, er spillet denne gangen helt basert på den nye verdenen, de nye teknologiene og de nye karakterene som Toriyama-sensei har skapt.

Så for oss handler det om å gi uttrykk for det nye materialet vi har mottatt fra ham, og tenke på hvordan vi kan dele det med spillerne og hvordan vi alle kan nyte det sammen. Og når det gjelder denne fremtidige verdenen, mener vi at det handler om å skape verdenen sammen med spillerne.»

Åpen verden, offline- og onlineopplevelser, og fokus på samarbeid

GR: Nå som du nevnte å skape verden sammen med spillerne, har dere her en åpen verden som tjener to formål. Det ene er, som jeg nevnte tidligere, å være et sentralt knutepunkt for enkeltspillermodus, men den fungerer også som en lobby der online-spillere kan møtes i den åpne verdenen.

Så hva mer kan du fortelle meg om denne ideen om en åpen verden som tjener to formål, og om at den skal være full av aktiviteter for både offline- og online-spill?

Hirano: «Først og fremst snakket vi om den åpne verdenen, men dette spillet er ikke en åpen verden. Jeg tror det blir lettere å forstå hvis du ser for deg at handlingsforløpet fra Xenoverse 1 og 2 har utvidet seg. Jeg mener ikke at det er en åpen verden, men snarere en åpen verden der du kan fortsette å bevege deg rundt i byen. Selvfølgelig finnes det spill som er slik.

Når det gjelder offline- og online-spill, har imidlertid offline-spillet en historie. Jeg ønsker at alle skal nyte historien som ingen har sett før. Det handler ikke bare om det man ser på overflaten, men om hvordan vi lever i denne verdenen, og hvordan vi opptrer samlet bak kulissene.

Først, om offline-spillet. Det handler om å nyte historien som utspiller seg i år 1000, som ingen har sett før. Jeg vil at spillerne skal nyte historien, og også at de skal kunne fordype seg i denne nye verdenen.

Når det gjelder online-modusen, ønsket vi i det første og andre spillet å utvide måten vi spiller på. Vi har jobbet med dette i lang tid. I det tredje spillet ønsket vi å gjøre det mer samarbeidsorientert. Så når det gjelder online, basert på [Xenoverse] 1 og 2 – hvor alle hadde forskjellige måter å spille på, og hvordan 2 utviklet seg gjennom årene i form av utvidelser – er det nå mulig med stadig flere måter å spille på.

Men spesielt for XV3 fokuserer vi på samarbeidsmodusen. Og vi utvikler fortsatt den, fordi laget er det store temaet i den nye versjonen – med ulike kampstiler som kreves i lagarbeidet – og det er disse oppdateringene vi håper å kunne tilby på lang sikt.»

Kommer « Dragon Ball Xenoverse 3 til Nintendo Switch 2?

GR: « Dragon Ball Xenoverse 3 skal lanseres i 2027 på PC, PS5 og Xbox Series, men dere har også et stort publikum av fans på Nintendo Switch 2. Kan vi forvente at spillet til slutt – og du ler allerede eller smiler – til slutt vil bli lansert på Switch 2 for det publikummet?

Hirano: «Foreløpig har vi ingen planer om det. Vi skal rett og slett fokusere på de tre [plattformene].

Vi er imidlertid klar over at det er mange fans som bruker Switch 2, så det er under vurdering.»