Into the Unwell hopper over Early Access og lanseres neste år

HQ

Planen var at den svenske utvikleren She Was Such a Good Horse skulle lansere Into the Unwell via Early Access i år, men et sted på veien har de ombestemt seg, og i en helt sprø video kunngjorde de at de hopper over Early Access og i stedet vil lansere et ferdig produkt i 2027.

Pressemeldingen som ble sendt ut setter også tonen for hvor studioet ønsker å gå med sin fantastisk designede tittel, med kreativ direktør Mårten Stockhaus som forklarer :

"Vaffeldagen er en av de viktigste høytidene i Sverige. Men siden vi ikke er så flinke til å rydde, snublet jeg i den enorme haugen med ølbokser som ble liggende igjen etter festlighetene, og knuste Early Access-platen i høst. Den gode nyheten er at Coffee Stain betaler oss for å lime disken sammen igjen! Jeg har det forresten bra, takk for at du spurte. Så uansett, full utgivelse en gang i 2027. Som alle utviklerteam som lever på drømmer og en god porsjon dristighet, er vi fast bestemt på å slippe et fullt spill som er så bra som vi kan få det til når vi faktisk lanserer det."

Selv om vi må vente lenger, høres det med andre ord ut som ganske gode nyheter, og i den samme pressemeldingen forklarer sjefen for utgiveren Coffee Stain Group, Anton Westberg, følgende :

"Det er helt forretningsmessig fornuftig for Coffee Stain å satse mer penger på Into the Unwell. På den måten holder vi fast ved vår lange og stolte tradisjon med å investere i spill med rare dyr. Det har stort sett ikke slått feil."

Og der har du det. Into the Unwell vil bli utgitt neste år og vil tilby både co-op og roguelite-action for PC. Ingen andre plattformer er bekreftet på dette tidspunktet. Sjekk ut videoen nedenfor (første gang en forsinkelse faktisk er morsom?), og hvis du vil vite mer om spillet, har vi et intervju med Mårten Stockhaus her.