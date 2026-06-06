Into the Unwell lanserer en vanvittig ny spilltrailer på Day of the Devs

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Into the UnwellCharcat, det tegneserieinspirerte actionspillet fra She Was Such a Good Horse og Coffee Stain, har avslørt en ny gameplay-trailer på Day of the Devs. Den viser mer av Charcats historie, noen av oppgraderingene og våpnene vi kan utstyre oss med, og de bisarre sjefene vi skal ta ned.

Selve traileren begynner med to tegneseriefigurer som forteller oss om en viss veldig uheldig katt, med henvisning til Into the Unwell's Charcat. Deretter får vi se litt actionspill, som viser Charcat som knuser gjennom en haug med merkelige miljøer, med alle slags inspirasjoner, sprø gjenstander og fiender som kan slå inn hodet ditt ut av ingenting, noe som bevises av en søppelbøtte som hopper på hodet til helten vår.

Selvfølgelig er det ikke bare Charcat alene som kan møte de merkelige tingene han har tryllet frem. Into the Unwell har også co-op-spill, og vi ser mye av det i spilltraileren også. Into the Unwell får ikke en nærmere utgivelsesdato som en del av denne traileren, og vi får beskjed om å bare holde øye med 2027, som er når den fullstendige utgivelsen vil komme etter at utviklerteamet skrotet ideen om å gjøre Early Access først.