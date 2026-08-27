Into the Wind byr på Ghibli-sjarm og luftpirater i ny trailer

Under PC Gaming Show på not-E3 i juni benyttet den svenske utvikleren Bloom & Gloom anledningen til å kunngjøre et tydelig Studio Ghibli-inspirert eventyr kalt Into the Wind. I spillet skal vi utforske den solfylte øygruppen Santa Rosa mens vi driver vårt eget budfirma.

Vi har overtatt denne virksomheten fra onkel Umberto, og det er avgjørende å sørge for at leveransene kommer frem i tide ved hjelp av vår flygende motorsykkel, samtidig som vi må ta hensyn til pakkenes vekt, drivstofforbruket og hvordan vær, vind og terreng påvirker transporten.

Men... er det åpenbart en mer alvorlig side ved historien, for grunnen til at vi har overtatt Umbertos virksomhet, er at han har forsvunnet. Vi må prøve å finne ut mer om dette, samtidig som vi kjemper mot luftpirater. Vi får også bli kjent med innbyggerne i øyverdenen og vedlikeholde og oppgradere vår flygende motorsykkel fullt ut.

Høres det morsomt ut? Det ser i alle fall ut til å bli det. Sjekk ut den nye traileren nedenfor, som ble sluppet i forbindelse med Gamescom. Så langt er det kun bekreftet en PC-versjon, men vi krysser fingrene for flere plattformer, for dette ser virkelig lovende ut.