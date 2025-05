Invasjon på banen da arbeiderklubben Rayo Vallecano kvalifiserer seg til UEFA for første gang på 25 år

HQ

Den siste kampdagen i LaLiga byr på en blanding av følelser: fra avskjeden med Real Madrid-legendene Luka Modric og Carlo Ancelotti, til skuffelsen som bekreftet nedrykket i dag (Leganés) ... og gleden hos dem som kvalifiserte seg til europamesterskap.

Blant disse er Rayo Vallecano, et lite og ydmykt lag med det laveste budsjettet i LaLiga (50 millioner euro) i et arbeiderklassestrøk sør for Madrid, som mot alle odds har klart å ende på åttendeplass og sikre seg en plass i UEFA Conference League neste år. Kampen mot Mallorca på lørdag endte 0-0, til tross for flere forsøk fra Rayo, men det var nok til å sikre 8.-plassen... så lenge Osasuna ikke vant kampen.

Da sluttsignalet gikk i Vallecas, forble alle stille, mens de fulgte med på telefonene sine eller lyttet til radioene sine for å høre slutten på kampen i Baskerland mellom Alavés og Osasuna, som endte 1-1. Fra fullstendig stillhet til eufori da fansen invaderte banen for å feire sin andre kvalifisering til europeiske turneringer noensinne, etter 25 år.

Når spilte Rayo Vallecano sist i Europa?

Den siste og eneste gangen Rayo spilte i Europa var i UEFA-cupen 2000/01 (det som i dag er kjent som Europa League), der Rayo nådde kvartfinalen og ble slått ut av Alavés, som gikk videre til finalen, men tapte i en 5-4-finale i Dortmund mot Liverpool.

Klubben, som fyller 100 år neste uke (grunnlagt 29. mai 1924), har beveget seg mellom første- og andredivisjon (vant andredivisjon i 2018), men klubben hører hjemme i den øverste divisjonen ... og neste år, i Europa.