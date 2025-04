Investeringsfondet fra Singapore eier nesten 5,5 % av Square Enix og ønsker å endre politikken som følges av selskapets nåværende styre

HQ

Square Enix er midt i en større revisjon av forretningsstrategiene sine, noe som har gitt seg utslag i utgivelsene i noen år nå, med spill som utgis på flere plattformer og beveger seg bort fra visse eksklusivitetsforpliktelser til Sony, åpner opp for Xbox og utnytter HD-2D-formatet til sine eldste og mest elskede titler, som Dragon Quest III HD-2D Remake. Det finnes fortsatt feiltrinn, som for eksempel Forspoken, men utsiktene er ikke bare dårlige for det japanske selskapet.

Men alt dette kan endre seg, ettersom det snart vil komme noen uventede endringer i styret. 3D Investment Partners, et Singapore-basert investeringsfond, har kjøpt en eierandel på 5,47% i Square Enix, og blir plutselig en av de avgjørende aktørene i selskapets ledelse.

Som Automaton og Bloomberg har rapportert, nyter dette investeringsfondet en beryktet popularitet i den japanske industrien, der det konsekvent har vist en "aggressiv" holdning til styrene, krevd omfattende selskapsreformer, krevd at ledere går av og at eksterne styremedlemmer plasseres, og offentlig kritisert dårlige ledelsesbeslutninger. Hans inntreden i Square Enix den 21. april kan bety at visse beslutninger eller prosjekter i selskapet kan bli påvirket på mellomlang sikt, i tillegg til mulige oppsigelser av ansatte.

Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men det ser ut til at det er uværsskyer i horisonten for Square Enix.