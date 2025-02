Invincible har som mål å slippe en ny sesong hvert år fremover

HQ

Ventetiden mellom første og andre sesong av Invincible var nesten ulidelig lang. Det var noe skaperne bemerket og hadde til hensikt å rette på fremover, og nevnte konsekvent at fansen i fremtiden ikke ville vente så ekstremt lenge mellom sesongene, og det er noe den store arkitekten av alt Invincible, Robert Kirkman, har snakket om igjen.

I et intervju med DiscussingFilm bekreftet Kirkman at målet er å holde en årlig utgivelseskadence for serien, og at en ny sesong ideelt sett også vil komme mot starten av året, selv om dette ikke er garantert.

Kirkman uttalte: "Jeg tror at utgivelsesplanen vi er inne i er mye mer hva vi kan forvente fremover, i motsetning til utgivelsesplanen vi var i mellom sesong 1 og 2. Vi jobber i et halsbrekkende tempo bak kulissene med Shaun O'Neill og Dan Duncan og hele teamet for å holde denne fabrikken i gang og holde serien i produksjon, slik at vi kan komme ut med et ganske regelmessig klipp. Jeg kan ikke garantere at vi kommer tilbake i begynnelsen av februar hvert eneste år, men jeg kan si at det er målet."

Med hele åtte sesonger av Invincible muligens på vei, ser det ut til at vi har massevis av animert superheltaction å glede oss over helt frem til 2030.