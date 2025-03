Invincible kommer tilbake for sesong 4 i 2026 ... forhåpentligvis

HQ

Invincibles tredje sesong ble nylig avsluttet med en utmerket finale som gjør oss enormt spente på hva som kommer i fremtiden. Vi vet at Prime Video allerede har gitt grønt lys for flere episoder av den animerte serien, noe som ble bekreftet sommeren 2024, og at målet er å debutere med en ny sesong hvert eneste år til historien er avsluttet, men betyr det absolutt at sesong 4 vil ha premiere i 2026?

Ifølge Invincible X-kontoen er svaret på det spørsmålet ja. Et nytt innlegg har samlet all offisiell informasjon om serien, som bekrefter at serien kommer tilbake, og at det "bør være en gang i 2026".

Den andre viktige informasjonen å merke seg er at "stemmeskuespill er fullført" og "det kan være en ny historie som ikke er i tegneserien med Darkblood," noe som ble ertet på slutten av sesong 3.

Ellers, som vi nylig rapporterte om, har Thragg også blitt kastet, noe som betyr at vi uten tvil kan forvente mye veldig spennende action når neste gruppe episoder lander på streameren.