Invincible kommer tilbake i mars 2026 med Lee Pace i rollen som Thragg

Robert Kirkman lovet at Invincible ville se etter å komme tilbake til Prime Video rundt samme tid på året som den tredje sesongen falt på streameren, en gang i begynnelsen av 2026. Vi hadde imidlertid aldri en dato å se fremover mot, i hvert fall ikke før New York Comic Con i løpet av helgen.

Under festivalen ble det avslørt at Invincible ville komme tilbake så snart som i mars 2026. Vi har ingen fast dato i tankene, men et nytt teaserklipp der Mark vender tilbake til sin favoritt (og nå ødelagte) burgerbar med Atom Eve i selskap denne gangen, gir en oppdatering på hvordan det går. Sjekk ut klippet nedenfor.

Men dette var ikke alt som ble avslørt under showet, da det også ble bekreftet at Lee Pace har fått rollen som den store Viltrumite antagonisten Thragg i serien, noe som tyder på at den enormt truende karakteren vil dukke opp mye tidligere enn forventet.

Hva synes du om denne rollebesetningen, og gleder du deg til Invincibles tilbakekomst?