Invincible-regissøren mener superhelt-sjangeren har stagnert

Arbeidet med andre sesong av Invincible er i full gang, og det har lenge versert rykter om en potensiell live-action-film basert på serien. Et rykte som regissør Robert Kirkman nylig kommenterte i et intervju med Variety:

"Vi er fortsatt på manusutviklingsstadiet. Jeg tror at når vi får manuset dit det skal være, tror jeg vi er på et bra sted, og kan gå ganske raskt videre etter det. Men alle de faktorene jeg nettopp nevnte, er ting vi tenker på: Hvordan føles dette nytt?

"Hvordan skal dette føles som noe spesielt? Det er store utfordringer. Vi må også finne en måte å spille på den animerte serien, men også skille oss ut og gi filmen en grunn til å eksistere. Det er mye arbeid som må gjøres. Men vi er fortrøstningsfulle."

I løpet av intervjuet ble det også snakket litt om hvordan superheltsjangeren ser ut til å ha sunket i popularitet på kino. Noe Kirkman hadde følgende å si om:

"Fra mitt perspektiv - som jeg innrømmer at jeg sikkert tar feil! - er at jeg ikke lenger får følelsen av at disse filmene er nye. De første ti årene var det som om vi fikk alt vi elsket med actionfilmer, men i stedet for å se Bruce Willis klatre gjennom en ventilasjonskanal, ser vi en fyr slå en planet."

"Det var å ta magien fra superhelttegneseriene, som hadde eksistert i flere tiår, og oversette den til film på en autentisk måte som aldri hadde blitt gjort før. Nå som vi har 100 filmer bak oss, er det vanskelig å si til publikum: 'Du kommer til å få en ny opplevelse av dette'."

Kirkman kommenterte også hva som gjør Invincible så unik sammenlignet med andre superhelter:

"Forhåpentligvis kommer den på akkurat riktig tidspunkt. Invincible dukket opp i tegneseriene da superheltkyndige mennesker visste nøyaktig hvordan superhelthistorier foregår. Invincibles hovedmål var å si: "Tror du at du vet hva superhelter gjør?". Og tegneserien ble veldig populær på grunn av det."

"Og så kommer Invincible på et tidspunkt da det generelle publikummet er ekstremt superheltkyndig. Så forhåpentligvis [kan vi gjenskape] det samme som skjedde i tegneserier, der folk som hadde lest Marvel- og DC-tegneserier i årevis, tenkte: 'Vent, 'Invincible' får meg til å føle meg som da jeg først begynte å lese tegneserier.""

Er du enig i det Kirkman sier om sjangeren, og ser du frem til den andre sesongen av Invincible?