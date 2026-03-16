Invincible: Sesong 4

Vi sliter absolutt ikke med superheltunderholdning i disse dager, noe som delvis er grunnen til at noen av de mer eksepsjonelle superheltprosjektene ikke føles som en utnevnelse for de brede massene. Som en som har fulgt Invincible helt siden den kom i animert format, vil jeg hevde at denne serien er bedre enn mye av det som sendes ut andre steder, men likevel ser det ikke ut til at Invincible er en serie som alle og enhver føler seg tiltrukket av å se selv.

For meg er dette synd, for den byr på alt man kan ønske seg av en animert superhelteserie. Det er kronglete og emosjonelt komplekse historier der helter blir forrådt, ikoner blir drept, forhold blomstrer, kjernekarakterer vokser og blomstrer, og alt sammen på en rekke forskjellige steder på jorden, fra myter og bortenfor stjernene.

På samme måte startet Invincible med et fantastisk brak, med en første sesong som tok seerne med storm. Den andre sesongen dempet denne oppfatningen en smule ved ikke helt å leve opp til den samme enorme standarden, og den kom også etter en altfor lang ventetid. Heldigvis var den tredje sesongen en opptur, og etter å ha sett den fjerde sesongen kan jeg med glede legge til at også denne siste episoderunden rett og slett er strålende.

Jeg skal ikke gå for mye inn på fortellingen og handlingen for å unngå spoilere, men hvis du har lest kildetegneseriene, vet du hva som venter deg. Omni-Man vender tilbake til jorden, Atom Eve sliter med kreftene sine, Thragg gjør sin minneverdige entré, Conquest skaper kaos, Cecil sliter med krefter han ikke har kontroll over, og så er det noe som heter krigen mellom Viltrumittene og Planetenes koalisjon på trappene. Hvis du har fulgt serien, vil ikke noe av dette overraske deg, ettersom sesong 4 på sett og vis fungerer som et "alle veier har ført hit"-øyeblikk, et første teppefall for den overordnede historien som fortsatt har mange triks i ermet for de fremtidige sesongene, hvorav en har fått grønt lys og vil debutere om rundt et års tid.

Du kan derfor forvente en sesong der svært viktige øyeblikk pakkes ut og seriedebuterende vendinger inntreffer, som vil forme denne Invincible -filmatiseringen over all forventning. Den er gjennomgående gripende og actionfylt, spennende med innslag av lett humor som får deg til å humre, og for å balansere denne ellers kaotiske retten, har den fortsatt de roligere episodene og scenene som fokuserer på den mer menneskelige og emosjonelle siden av historien, inkludert en slik tråd som setter søkelyset på Nolans tid som ung voksen viltrumitt. Det hele er fascinerende og en flott adaptasjon som føles som om den både yter kildematerialet rettferdighet, samtidig som den har frihet til å utforske områder og narrative elementer som ellers ikke ble dekket i tegneseriene. Skaperen Robert Kirkman vet hva denne serien trenger å gjøre for å være gjennomgående utmerket, og sesong 4 er bare en ytterligere understrekning av dette.

Når det er sagt, er det tider hvor jeg skulle ønske animasjonen var litt mer livlig. Jeg har lenge vært komfortabel med denne seriens animasjonsstil, både fordi den gjenspeiler kildematerialet, men også fordi et mer tilbakeholdent animasjonsoppsett muliggjør en raskere produksjonstid, noe som er grunnen til at vi har fått nesten tre sesonger av Invincible på den tiden vi har hatt én sesong av X-Men '97. Det er imidlertid øyeblikk der det føles som om denne stilen misbrukes litt for mye etter min smak, inkludert det som føles som en fem minutter lang scene (som riktignok er ganske morsom) mellom Invincible og Damien Darkblood der det i utgangspunktet ikke er noen bevegelse fra karakterene i det hele tatt. Det er utvilsomt rom for forbedringer her, men hvis det skal skje på bekostning av utgivelsesfrekvensen vi får i dag, med rundt én ny sesong hver 12. måned, kan jeg leve med denne nåværende animasjonsretningen.

Så ja, det finnes steder der Invincible kan bli bedre, men generelt sett er dette en utmerket animasjonsserie som fortsetter å stå over mye av konkurransen. Den er uanstrengt underholdende, vil få deg til å sitte på kanten av setet under de intense kampene, humre av de tåpelige og påfunnede vitsene og ordspillene, og vil la kjeven din ligge på bakken når de store overraskelsene kommer. Invincible fortsetter å blomstre, og hvis du ikke allerede har gjort det, bør du virkelig sjekke ut denne serien.