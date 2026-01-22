Inxile: Clockwork Revolution er vår "mest ambisiøse tittel, sannsynligvis med en faktor på 10"

HQ

Det er lett å glemme hvilket kraftsenter Microsoft har blitt innen rollespill, og i løpet av det siste året har vi kunnet glede oss over Xbox Games Studios-titler som Avowed, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered og The Outer Worlds 2 - og i år kan vi se frem til Fable.

I tillegg til dette har de også Clockwork Revolution, utviklet av Inxile, et studio som har gjort seg bemerket med førsteklasses titler som Torment: Tides of Numenera og Wasteland 3. Men bortsett fra at spillet er annonsert, vet vi egentlig ikke så mye annet, og det er tvilsomt om det vil bli utgitt i 2026, med tanke på hvor mye Microsoft har planlagt.

Uansett ser det ut til at det vil være verdt å vente på. I et intervju med GamesRadar sier rollespillveteranen Brian Fargo (som grunnla Inxile og også er administrerende direktør) at det er deres "mest ambisiøse tittel, sannsynligvis med en faktor på 10."

Hvis du har spilt studioets tidligere titler, vet du hvordan valgene dine fullstendig omformer historien, og dette er noe Fargo mener er viktig også for Clockwork Revolution:

"For meg betyr rollespill at jeg kan spille en rolle og faktisk påvirke verden rundt meg. Hvis alle veier fører til samme resultat, brytes innlevelsen, og du begynner å føle at du bare spiller et spill i stedet for å leve i et. Men når verden hele tiden reagerer og gjenspeiler valgene dine, både i det store og i det små, er det da innlevelsen virkelig setter inn."

Og det kommer til å bli veldig omfattende. Ingen spillere vil kunne se mer enn rundt 70 % av eventyret i løpet av én gjennomspilling, fordi valgene og personligheten din vil stenge av noen potensielle veier:

"Vi bygger sannsynligvis omtrent 30 % mer innhold enn det en spiller kan se i løpet av én enkelt gjennomspilling. Vi vil at spillerne skal kunne nærme seg spillet som en annen arketype, enten du vil være god, ond eller noe midt imellom."

Vi anbefaler å lese hele intervjuet for mer informasjon om Clockwork Revolution. Forhåpentligvis får vi vite mer om spillet på sommerens ikke-E3, men det er mulig at Microsoft ønsker å feire Xbox' 25-årsjubileum i år ved å fokusere helt og holdent på nye utgaver av sine største serier: Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved.