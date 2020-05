InXile Entertainment har nå 100 ansatte

InXile Entertainment var en ganske liten utvikler da de ble kjøpt opp av Xbox Game Studios i 2018. Men siden har de vokst mye. Den velkjente insideren Klobrille har nå notert via LinkedIn at firmaet nå har passert milepælen med et tresifret antall ansatte. Totalt skal de nå være 100 personer for første gang siden studioet ble grunnlagt.

I dag er det rollespillet Wasteland 3 som er den eneste tittelen vi vet at InXile Entertainment jobber på, som slippes til PC, PlayStation 4 og Xbox One den 28 august. Men de er sannsynligvis til en viss grad i gang med sitt neste spill også, som antakelig bare er aktuelt for PC og Xbox Series X.