InXile Entertainments neste spill utvikles med Unreal Engine 5

Du ser på Annonser

Epic Games kom forrige uke med en vanvittig lekker demonstrasjon av den nye grafikkmotoren Unreal Engine 5, som du kan sjekke ut nedenfor om du gikk glipp av det. Ettersom den er splitter ny, vet vi ikke om hvilke spill som skal bruke grafikkmotoren enda, bortsett fra at Epic selv har sagt at Fortnite skal migreres til Unreal Engine 5 neste år.

Nå har vi dog fått en bekreftelse på ett spill som kommer til å bruke grafikkmotoren, og det er neste tittel fra rollespillmesterne hos Xbox Game Studios, nemlig inXile Entertainment. Dette ble bekreftet sent i går på Twitter, hvor de også slår fast at de nå har fullt fokus på å få klart Wasteland 3. Det betyr at det vil ta litt tid før vi får se noe til deres neste prosjekt, men vi vet at det har potensiale til å se meget bra ut med tanke på den nye grafikkteknologien og neste generasjons hardware.